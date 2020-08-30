В горящем складе с лакокрасочными изделиями в Новосибирске обрушилась кровля

Обрушение кровли произошло в горящем складе с лакокрасочными изделиями в Новосибирске на площади 200 кв. метров, сообщили в воскресенье в пресс-службе МЧС России.

«Обрушение произошло на площади 200 кв. метров. Тушение осложняется хранящимися в складе 15 газовыми баллонами и большим количеством других горючих материалов, а также недостаточным давлением в противопожарном водопроводе», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Отмечается, что в 20.09 мск была объявлена «локализация пожара».

Ранее сообщалось, что пожар на складе с лакокрасочной продукцией и пластиковыми изделиями распространился до 1 тыс. кв. метров. На момент прибытия первого пожарно- спасательного подразделения было установлено, что из здания размером 6 тыс. кв. метров идет дым. Внутри здания горит лакокрасочная камера.