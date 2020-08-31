ЕС не захотел превращения Белоруссии в «новую Украину»

Евросоюз и Россия не противостоят друг другу в Белоруссии, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

По его словам, «никто не заинтересован в том, чтобы сделать из Белоруссии новую Украину», передает РИА «Новости» со ссылкой на Le Journal du Dimanche.

В Белоруссии «не Европа и Россия противостоят друг другу, а белорусский народ противостоит своим руководителям», сказал он, отметив, что демонстранты поднимают не флаги ЕС, а старые белорусские флаги.

Боррель полагает, что «лучшим решением было бы «переиграть матч» под контролем ОБСЕ». Он заверил, что ЕС не собирается «ограничиваться выражением озабоченности», нужно «вводить санкции против ответственных, если ЕС хочет соответствовать своим принципам».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему Запад не решается на введение серьезных санкций против Белоруссии.

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