Создана межведомственная группа по ситуации в Усолье-Сибирском

В правительстве создана межведомственная группа по предупреждению и устранению загрязнения окружающей среды в Усолье-Сибирском Иркутской области.

Состав группы утвердила зампредседателя правительства Виктория Абрамченко. Задачей рабочей группы станет формирование и последующая реализация плана мероприятий по ликвидации накопленного экологического вреда на территории города Усолье-Сибирское в Иркутской области.

Доклад будет представлен главе государства через три месяца, говорится в комментарии аппарата вице-премьера, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

В состав межведомственной группы вошли врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Также в состав вошли представители руководства Росприроднадзора, МЧС, Минобороны, Росгвардии, Минпромторга, Минэкономразвития, Минфина, Ростехнадзора, Роспотребнадзора, Минздрава, ФМБА, Росреестра, госкорпорации «Росатом», ФГУП «Федеральный экологический оператор», НИИ гигиены, профпаталогии и экологии человека и другие.

Абрамченко сообщила, что в комплексе будет организована система экологического мониторинга, полностью будет рекультивирована территория химического предприятия, а в будущем создана новая среда для жизни граждан и инфраструктура для нужд социально-экономического развития города.

Ранее президент Владимир Путин поручил правительству в течение трех месяцев утвердить план мероприятий по решению проблемы в городе Усолье-Сибирское Иркутской области. Глава государства назвал экологическую ситуацию в городе непростой, отметив, что груз экологических проблем накапливался здесь с 1930-х годов.

Напомним, Усолье-Сибирское – один из старейших городов в Приангарье. В нем проживают около 76 тыс. человек. Он входит в список городов России с самым загрязненным воздухом. Долгое время завод «Усольехимфарм» – производитель фармацевтического сырья – был основным градообразующим предприятием, но несколько лет назад производство было ликвидировано из-за банкротства.