Подсчитано число проехавших за первые сутки по трассе «Таврида» машин

По трассе «Таврида» после открытия за сутки проехали свыше 30 тыс. автомобилей, сообщило Министерство транспорта.

«В первые сутки после открытия рабочего движения от Керчи до Севастополя по трассе «Таврида» проехали более 30 тыс. Половина этого потока прошла по обходу Симферополя в сторону Севастополя либо в обратном направлении. Такие данные были получены благодаря счетчику движения транспорта, установленному на путепроводе над основным ходом трассы в начале обхода Симферополя», – сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

С 20.00 27 августа по пятому этапу «Тавриды» прошли 15 тыс. 300 автомобилей, более 10 тыс. поехали в сторону Севастополя, порядка 5 тыс. – в сторону Керчи.

«До запуска рабочего движения по четырем полосам «Тавриды» весь этот транзитный поток шел через столицу Крыма, перегружая городскую дорожную сеть. Открывшееся движение по главной транспортной артерии полуострова позволило значительно сократить время в пути для автомобилистов, направляющихся в Севастополь и Бахчисарайский район. Теперь они избавлены от необходимости проезда через Симферополь», – подчеркнули в министерстве.

В четверг президент Владимир Путин открыл в Крыму автомобильное движение по трассе «Таврида». Путину преподнесли в подарок килограмм асфальтобетонного покрытия трассы «Таврида», презент вручил главный технолог подрядчика АО «ВАД» Андрей Волков.

Газета ВЗГЛЯД писала, что новая дорога привлечет инвестиции в Крым.

Трасса «Таврида» – четырехполосная автодорога первой технической категории, которая станет основой развития новой транспортной системы Крыма. Строительство дороги началось в 2017 году, стоимость проекта превышает 140 млрд рублей. Дорога будет проложена в обход населенных пунктов, оборудована надземными пешеходными переходами, путепроводами и двухуровневыми транспортными развязками, что позволит значительно сократить время в пути.