В России утвердили премию Петра Великого

Правительство учредило премию имени Петра Великого за вклад в социально-экономическое развитие России, вознаграждение составит 3 млн рублей, соответствующий документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«В связи с празднованием 350-летия со дня рождения Петра Великого правительство РФ постановляет учредить премию правительства РФ имени Петра Великого», – говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Начиная с 2022 года раз в пять лет будут присуждаться три премии имени Петра Великого в размере 3 млн рублей каждая. Финансовое обеспечение премии осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусматриваемых в федеральном бюджете на финансовый год Минкультуры.

«Премии присуждаются гражданам РФ, лицам без гражданства, иностранным гражданам по следующим направлениям: а) социально-экономического развитие РФ – за вклад в развитие различных отраслей экономики, в том числе промышленности и транспорта, а также за заслуги в области науки, образования и государственного управления; б) укрепление правового государства – за заслуги в укреплении конституционного правопорядка в РФ, в обеспечении защиты прав и свобод человека, а также в области обеспечения обороны и безопасности государства; в) за укрепление международного авторитета РФ – за заслуги в развитии внешней политики, международных отношений, а также в укреплении позиций России на международной арене», – говорится в документе.

Ранее Президент Владимир Путин подписал указ о присуждении двух государственных премий за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности в 2020 году в размере 10 млн рублей каждая.

Госпремия присуждена композитору Давиду Тухманову и главврачу городской клинической больницы № 15 имени Филатова Валерию Вечорко.