В Европарламенте заговорили о закупке российской вакцины от коронавируса

Депутат Европарламента Николас Гонсалес Касарес направил в Европейскую комиссию запрос, в котором поинтересовался, рассматривают ли в ЕК возможность закупки новой российской вакцины от коронавирусной инфекции.

Депутат также задал вопрос, намерена ли Еврокомиссия призвать или рекомендовать провести массовую вакцинацию населения от гриппа во избежание одновременного пика эпидемий различных вирусных инфекций, принимая во внимание вероятность того, что «новый всплеск распространения COVID-19» может совпасть по времени с сезонной вспышкой гриппа.

В то же время Касарес напомнил, что ранее в России создали вакцину от коронавирусной инфекции, и поинтересовался, рассматривает ли ЕК возможность приобретения российской разработки.

«Прилагает ли комиссия усилия, чтобы обеспечить достаточное количество вакцины от гриппа к сезону 2020–2021 годов? Как комиссия относится к вакцине, недавно одобренной в России? Рассматривает ли комиссия возможность приобретения этой вакцины?» – передает RT текст запроса.

Как отмечается в запросе евродепутата, начальный этап распространения COVID-19 в Европе пришелся на январь–февраль 2020 года, совпав с сезонным пиком заболеваемости гриппом.

По словам представителей медицинского сообщества, как уточнил Касарес, сложившаяся ситуация могла «заслонить собой первоначальное распространение коронавируса, которое в итоге проходило незамеченным».

Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Как следует из данных государственного реестра лекарственных средств Минздрава, российская вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Как позднее сообщили в РФПИ, получены заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от коронавируса более чем из 20 стран мира.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД