Обвиняемый в шпионаже в пользу России экс-спецназовец США объяснился

Отставной служащий специального подразделения американских сухопутных сил, известного как «зеленые береты», Питер Рафаэль Дзибински-Деббинс признался в сотрудничестве с российскими спецслужбами еще в прошлом году, объяснив свой поступок мессианским видением своей роли.

«Я чувствовал себя мессией в отношении России, представлял, что я собираюсь освободить ее от репрессивного правительства, поэтому я был польщен, когда они обратились ко мне», – говорится в письменном заявлении военного, передает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post.

Отмечается, что это признание было сделано в 2019 году во время оформления допуска к секретным документам, но тогда власти США приняли решение не арестовывать его.

Судья Джон Андерсон выразил удивление, почему Деббинс до сих пор находился на свободе. Он счел, что улики против экс-спецназовца достаточны для его ареста. Подсудимому грозит пожизненное заключение.

Из судебных материалов следует, что 45-летний Деббинс якобы сотрудничал с российской разведкой с декабря 1996 года по январь 2011 года. В этот период он периодически посещал Россию, где встречался с представителями спецслужб.

Утверждается, что в 1997 году ему присвоили кодовое имя, и он подписал документы о том, что хотел бы служить России.

22 августа Деббинса арестовали в США по подозрению в сговоре с сотрудниками российских разведслужб с целью передачи им «информации, касающейся вопросов национальной обороны».

Американский минюст считает, что Деббинс работал с ФСБ и ГРУ и был завербован во время своего визита в 1996 году, когда приехал в Россию по линии образовательной программы и жил в Челябинске. Российская разведка дала ему кодовое имя «Икар Лесников».

Напомним, в июле в шпионаже на Россию заподозрили офицера ВМС США.