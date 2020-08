Пентагон предупредил об угрозе дестабилизации в Южно-Китайском море Корабль ВМС США вошел в территориальные воды Китая Варшавский зоопарк собрался давать слонам марихуану 27 августа 2020, 22:43

Фото: Matthias Graben/imagebroker.com/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Варшавский зоопарк решил провести эксперимент, в рамках которого слонам планируется давать медицинскую марихуану в виде жидких доз высокой концентрации каннабиноида CBD, сообщает The Guardian. В рамках эксперимента трем африканским слонам через хоботы будут даны жидкие дозы каннабиноида CBD высокой концентрации. В статье утверждается, что цель эксперимента – определить влияние медицинской марихуаны на уровень стресса у слонов, сообщает The Guardian. «Это, вероятно, первая инициатива такого рода для слонов», – сказала ветеринар Агнешка Чуйковска, ответственная за этот проект. Она утверждает, что препарат якобы не имеет вредных побочных эффектов для печени и почек, а также не вызывает эйфории. Начальные дозы препарата сопоставимы с дозами для лошадей. В рамках эксперимента первые дозы уже дали самке по имени Фредерика. При этом, по словам ветеринара, слониха не сильно возражала. Результаты эксперимента станут понятны примерно через два года, сообщается в материале. Ранее ученые, проводившие исследование для Американской кардиологической ассоциации, установили связь между курением марихуаны и сердечными приступами.

