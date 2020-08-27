Варшавский зоопарк собрался давать слонам марихуану

Варшавский зоопарк решил провести эксперимент, в рамках которого слонам планируется давать медицинскую марихуану в виде жидких доз высокой концентрации каннабиноида CBD, сообщает The Guardian.

В рамках эксперимента трем африканским слонам через хоботы будут даны жидкие дозы каннабиноида CBD высокой концентрации. В статье утверждается, что цель эксперимента – определить влияние медицинской марихуаны на уровень стресса у слонов, сообщает The Guardian.

«Это, вероятно, первая инициатива такого рода для слонов», – сказала ветеринар Агнешка Чуйковска, ответственная за этот проект. Она утверждает, что препарат якобы не имеет вредных побочных эффектов для печени и почек, а также не вызывает эйфории.

Начальные дозы препарата сопоставимы с дозами для лошадей. В рамках эксперимента первые дозы уже дали самке по имени Фредерика. При этом, по словам ветеринара, слониха не сильно возражала. Результаты эксперимента станут понятны примерно через два года, сообщается в материале.

Ранее ученые, проводившие исследование для Американской кардиологической ассоциации, установили связь между курением марихуаны и сердечными приступами.