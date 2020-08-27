Три человека стали жертвами урагана «Лаура» в США

Ураган «Лаура», который обрушился на штаты Техас и Луизиана в США, унес жизни трех человек.

Как сообщает телекомпания CNN, из-за падающих на дом деревьев, в округе Акадия Пэриш погиб 60-летний мужчина. Еще один человек погиб в округе Джексон Пэриш при аналогичных обстоятельствах.

Телекомпания отмечает, что штаты США несут колоссальные потери и убытки. Ураган срывает крыши и бьет окна.

Первой жертвой урагана стала девушка-подросток. Погибшая находилась в доме, на который упало дерево.

Напомним, во вторник глава американского государства Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в штате Техас в связи с тропическими штормами «Марко» и «Лаура». Сообщалось, что шторм «Лаура» достигнет побережья американских штатов Техас и Луизиана в среду утром. При этом шторм усилится до урагана, США грозят наводнения. Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике с июня до конца ноября.