Трамп повторно ввел режим ЧС в Техасе

Глава американского государства Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в штате Техас.

Режим ЧС объявлен в связи с тропическими штормами «Марко» и «Лаура», передает РИА «Новости».

Сообщается, что федеральные власти будут координировать усилия по оказанию чрезвычайной помощи населению и возьмут на себя 75% расходов на борьбу с последствиями стихийного бедствия.

Национальный центр по наблюдению за ураганами США сообщил, что шторм «Лаура» достигнет побережья американских штатов Техас и Луизиана в среду утром. При этом шторм усилится до урагана, США грозят наводнения, передает ТАСС.

Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике с июня до конца ноября.

В июле Трамп объявил режим ЧС в Техасе из-за урагана «Ханна».