На автомобильной трассе «Таврида» появились первые арт-объекты

Трассу «Таврида» украсили двумя первыми арт-объектами в рамках проекта «Таврида – АРТ», авторами работ стали молодые художники арт-кластера «Таврида», которые уже успели громко заявить о себе и доказали свой профессионализм.

Всего в рамках проекта до 6 сентября планируется создать четыре арт-объекта, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Стрит-арт-фестиваль рассчитан на несколько сезонов: за это время творцы оформят 40 пар опор путепроводов и 14 подпорных стен на протяжении всей трассы «Таврида». Проект реализуется арт-кластером «Таврида» совместно с Министерством транспорта и Федеральным дорожным агентством «Росавтодор».

Усилиями молодых художников улучшатся навигационные характеристики трассы, облегчится визуальное восприятие монотонной дороги, а также изменится эстетический облик бетонных сооружений.

Яркие стрит-арт-объекты уже появились в двух местах трассы «Таврида». 25 августа группа молодых художников арт-кластера завершила работу над образом балерины, олицетворяющей грацию, легкость и внутреннюю силу творческих людей, а также над девушкой-природой, в изображение которой творцы вплели крымские узоры.

«Благодаря арт-кластеру «Таврида» результат нашего творчества увидит огромное множество автомобилистов, ведь трасса соединит половину всего полуострова – очень необычно это осознавать», – поделился Александр Милицын, участник стрит-арт-фестиваля и лидер команды художников Desarte365, которая уже создала в коллаборации с арт-кластером «Таврида» полотно, посвященное Ивану Айвазовскому, для аэропорта Симферополь.

В связи с эпидемиологической ситуацией в 2020 году художниками стали только граждане Российской Федерации, далее для реализации проекта будут также приглашены молодые творцы из других стран.

Напомним, в четверг Путин открыл в Крыму автомобильное движение по трассе «Таврида».

Трасса «Таврида» – четырехполосная автодорога первой технической категории, которая станет основой развития новой транспортной системы Крыма. Строительство дороги началось в 2017 году, стоимость проекта превышает 140 млрд рублей. Дорога будет проложена в обход населенных пунктов, оборудована надземными пешеходными переходами, путепроводами и двухуровневыми транспортными развязками, что позволит значительно сократить время в пути.