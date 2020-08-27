Белоруссия не пропустила польский гуманитарный груз через границу

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27 августа, четверг  |  Последнее обновление — 16:33  |  vz.ru
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Экологический налог втягивает Европу в торговую войну

Европа готовит сильный удар по российским углеводородам Максим Богодвид/РИА Новости
Европа готова ввести новый углеродный налог, от которого пострадают поставщики нефти, газа и стального проката. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал эту меру «скрытым протекционизмом», ведь нововведение может поставить экспортеров в абсолютно неравные условия. Ущерб от налога оценивается в десятки миллиардов долларов ежегодно. Введение ответных мер означает по сути начало торговой войны. Подробности...
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Политические стартапы хотят говорить с избирателем на новом языке

<a href="https://riafan.ru/">riafan.ru</a>/Наталья Макеева
Новые политические партии России пытаются искать эффективные способы коммуникации с населением. И для этого они используют не только современные платформы и идеи, но и новый политический язык, не характерный для ветеранов российской политики. К такому выводу пришли политологи, социологи и сами лидеры новых партий в ходе круглого стола, посвященного политическим стартапам.  Подробности...
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Коронавирус наносит двойной удар

«Я опять здесь, в инфекционной больнице. Опять COVID-19. Во второй раз заболел», – рассказал глава республики Телеканал «360°»/Youtube
Всемирная организация здравоохранения признала: увы, повторное заражение коронавирусом все-таки возможно. Чуть ранее диагноз COVID-19 был вторично поставлен высокопоставленному российскому чиновнику - главе Тывы. Прежде ученые говорили о стопроцентной гарантии получения иммунитета переболевшими. Новые данные открывают перед человечеством две перспективы, одна из которых безрадостна. Подробности...
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Российский патруль в Сирии поучил американцев уважению

Военные США спровоцировали ДТП в Сирии rusvesna. su1945/Youtube
В Сирии произошел инцидент с участием российских и американских военных. Автомобили военной полиции ВС РФ сорвали попытку американских броневиков блокировать движение патруля. При этом несколько военнослужащих США получили травмы, что дало повод Вашингтону выступить с обвинениями в адрес Москвы. Действительно ли была необходима столь жесткая реакция со стороны российских военных? Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Если бы Зеленский был Трампом

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Владимир Зеленский предлагает создать международную переговорную площадку, на которой будет обсуждаться статус Крыма. В России предложение номинального главы Украины высмеяли – а зря. Подробности...
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Абсурдный мир советской власти глазами маленького человека

Алексей Алешковский, сценарист
Метафизика советской власти непостижима без погружения в быт, о который разбилась даже любовная лодка ее главного поэта. Советская власть – «Титаник» и айсберг одновременно; энтелехия революции, которая убивает своих детей как Тарас Бульба – тем, чем она их породила. Подробности...
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Радиоэфир без боя сдан китайцам

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Все это похоже на инопланетное нашествие – эти местные дикторы, которые фигачат на родном языке китайскую пропаганду. Я таких станций по Европе насчитал штук пятнадцать. С тоской пытался найти хоть одну русскоязычную. Нашел. И она тоже оказалась китайской. Подробности...
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Большое интервью Путина телеканалу «Россия 24»

США повесят на Китай геноцид

Причерноморье в огне

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В США представили прототип нового посадочного модуля на Луну

Соединенные Штаты объявили, что стали на шаг ближе к новому запуску людей на Луну. Команда разработчиков Blue Origin-led Human Landing System (HLS) представила руководству НАСА прототип спускаемого аппарата, который должен будет доставить астронавтов на поверхность спутника Земли
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В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов

Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государств
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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

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    Белоруссия не пропустила польский гуманитарный груз через границу

    27 августа 2020, 16:07

    Текст: Алексей Дегтярев

    Белоруссия не пропускает гуманитарный груз из Польши, заявил руководитель канцелярии польского премьер-министра Михал Дворчик.

    «12 часов на польско-белорусской границе стоит гуманитарный конвой, отправленный «Солидарностью». Он не может въехать, его остановили белорусы», – заявил Дворчик в эфире канала Polsat, передает РИА «Новости».

    Представитель профсоюза «Солидарность» Марек Левандовский уточнил, что организация начала программу помощи Белоруссии, выделив на нее 1 млн злотых (порядка 268 тыс. долларов). Он указал, что груз состоит в большей части из продовольствия, в основном консервов.

    Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Польша рассчитывает заполучить Гродненскую область в случае распада Белоруссии. Лукашенко сообщал о существовании внешней угрозы для республики и желании западных стран «отсечь» Гродненскую область.


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