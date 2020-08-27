Тихановская озвучила условия для возвращения в Белоруссию

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская готова вернуться в страну, если начнутся переговоры по урегулированию ситуации и будут организованы новые президентские выборы.

«Я думаю, в тот момент, когда будут эти переговоры и организация новых и честных выборов, я смогу вернуться в Белоруссию», – цитирует ее ТАСС со ссылкой на телеканал «Дождь».

При этом Тихановская отказалась комментировать в связи с «личным нежеланием» слова действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что он помог ей уехать из страны.

В четверг экс-кандидат в президенты Белоруссии назвала себя «избранным народом» белорусским лидером. При этом Тихановская отметила, что она уже «не лидер оппозиции», но «лидер большинства».

21 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Тихановскую вывезли в Литву по ее просьбе и при его участии, однако там ее «опутали» местные спецслужбы.

Ранее председатель Конституционного суда (КС) Белоруссии Петр Миклашевич заявил, что конституция страны не позволяет общественным органам и организациям пересматривать итоги президентских выборов, то есть координационный совет оппозиции в этих целях не выполняет основные законы страны.

Представители штаба Тихановской подавали в Верховный суд Белоруссии жалобу на решение ЦИК об утверждении результатов президентских выборов в республике. В тот же день Тихановская отказалась баллотироваться в президенты Белоруссии на новых выборах.

Штаб Тихановской заявил о непризнании официальных итогов выборов, а она сама сообщила о создании в республике координационного совета для обеспечения передачи власти. Координационный совет белорусской оппозиции призвал власти республики немедленно начать переговоры.

11 августа министр иностранных дел балтийской республики Линас Линкявичюс сообщил, что Тихановская покинула Белоруссию и находится в Литве.

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