Лукашенко признался в причастности к отъезду Тихановской в Литву

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21 августа, пятница  |  Последнее обновление — 15:12  |  vz.ru
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Российский бюджет получил уникальный доход

Доля нефтегазовых доходов России сократилась до рекордного уровня Алексей Козак/ТАСС
Казна России впервые на экспорте нефти и газа заработала меньше трети от всех доходов. Такая необычная ситуация сложилась первый раз за 15 лет, а причиной стал коронакризис. При этом отмечен и резкий рост ненефтегазовых доходов бюджета, которые почти полностью нивелировали потери от экспорта нефти и газа. Чем объясняется столь резкое изменение структуры доходов российского бюджета? Подробности...
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Главным врагом России в Минске считают не того человека

Владимира Макея называют правой рукой Лукашенко, прежде он возглавлял администрацию президента Kremlin Pool/Global Look Press
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей был переназначен в новое правительство и тут же провел удивительно дружелюбные переговоры с США. Этого человека называют главным русофобом в белорусской власти, «серым кардиналом» Лукашенко и одним из столпов его режима. Справедливы ли эти оценки? Так ли страшен Макей, как его малюют? Подробности...
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Зачем Россия очищает Арктику от «Хиросимы», «Нагасаки» и «Ленина»

Атомоход «Ленин» оставил часть своего «мирного атома» у побережья Новой Земли Лев Федосеев/ТАСС
Российские ядерщики взяли на себя новую миссию – ликвидацию последствий ошибок, допущенных десятилетия назад советскими предшественниками. С арктического дна поднимут «фонящие» детали установки атомохода «Ленин». Из-подо льдов извлекут реактор из знаменитой подлодки К-19 и целиком – атомную субмарину К-27, похороненную в Карском море. Но не станет ли сам подъем кораблей причиной радиационного выброса?  Подробности...
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Почему белорусские рабочие отвернулись от протеста

Программа белорусской оппозиции несовместима с интересами рабочих Виктор Драчев/ТАСС
«Забастовки зажали диктатуру в угол и ранили ее в самое сердце», – заявила Светлана Тихановская, призвав белорусских рабочих не бояться и расширять забастовочное движение. По мнению экспертов, возможная остановка предприятий действительно создает угрозу для Александра Лукашенко, однако большинство рабочих не перейдет на сторону оппозиции. По каким причинам программа оппозиции оказалась несовместимой с интересами трудящихся? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Россия должна не потерять Монголию

Герман Садулаев, писатель, публицист
Мы по старой европоцентричной привычке слишком много внимания уделяем тому, что происходит в государствах на нашей западной границе, и почти не смотрим на Восток. А зря. Центр мира давно уже там. Подробности...
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Методички для майданов надо начинать с философии

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
У нас явно недооценивают такие категории, как духовные ценности, мировоззрение, идентичность, идея. Причем делают это сознательно. Потому что как только ты признаешь эти категории в качестве данности, ситуация тут же резко осложняется. Подробности...
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Эдипов комплекс масс

Алексей Алешковский, сценарист
Чем белорусские протесты отличаются от американских? Или от французских? А одна несправедливость от другой? Кто-то считает, что с жиру бесятся афроамериканцы, кто-то – что белорусы или «желтые жилеты». Кому надо симпатизировать? Подробности...
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Русофобы заманивают Тихановскую

Демократия без денег не работает

Власть в США передадут женщинам

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В США представили прототип нового посадочного модуля на Луну

Соединенные Штаты объявили, что стали на шаг ближе к новому запуску людей на Луну. Команда разработчиков Blue Origin-led Human Landing System (HLS) представила руководству НАСА прототип спускаемого аппарата, который должен будет доставить астронавтов на поверхность спутника Земли
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В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов

Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государств
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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

«Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

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Провальные спецоперации Украины в России и Белоруссии являются:
  • Самодеятельностью СБУ

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  • Операциями, спланированными при содействии западных спецслужб
Видите ли вы попытки разжигания ненависти к России в Белоруссии?
  • Да

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Как возможная смена власти в Белоруссии скажется на отношениях между Москвой и Минском?
  • Они улучшатся

  • Они ухудшатся

  • Останутся прежними
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    Лукашенко признался в причастности к отъезду Тихановской в Литву

       21 августа 2020, 15:08
    Фото: Андрей Стасевич/БелТА/ТАСС
    Текст: Елизавета Булкина

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую вывезли в Литву по ее просьбе и при его участии, однако там ее «опутали» местные спецслужбы.

    Лукашенко заявил, Тихановской пришлось помогать с выездом за границу, причем «не без его участия», передает «БелТА».

    «По ее просьбе. Она нормальная женщина, любит своих детей. Но ее кинули на пепелище, и она сегодня топчется на этих головешках. Ее опутали, окутали министерство иностранных дел [Литвы], спецслужбы, она уже начала делать заявления», – сказал президент республики.

    Тихановская набрала 10,12% голосов. После выборов она выехала в Литву, а в пятницу призвала защищать истинные итоги голосования ненасильственными мирными способами. 

    На прошлой неделе штаб Тихановской заявил о непризнании официальных итогов выборов, а она сама сообщила о создании в республике координационного совета для обеспечения передачи власти. Координационный совет белорусской оппозиции призвал власти республики немедленно начать переговоры.

    Тихановская в пятницу заявила, что вернется на родину, когда будет чувствовать себя в безопасности.


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