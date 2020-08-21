Лукашенко признался в причастности к отъезду Тихановской в Литву

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую вывезли в Литву по ее просьбе и при его участии, однако там ее «опутали» местные спецслужбы.

Лукашенко заявил, Тихановской пришлось помогать с выездом за границу, причем «не без его участия», передает «БелТА».



«По ее просьбе. Она нормальная женщина, любит своих детей. Но ее кинули на пепелище, и она сегодня топчется на этих головешках. Ее опутали, окутали министерство иностранных дел [Литвы], спецслужбы, она уже начала делать заявления», – сказал президент республики.

Тихановская набрала 10,12% голосов. После выборов она выехала в Литву, а в пятницу призвала защищать истинные итоги голосования ненасильственными мирными способами.

На прошлой неделе штаб Тихановской заявил о непризнании официальных итогов выборов, а она сама сообщила о создании в республике координационного совета для обеспечения передачи власти. Координационный совет белорусской оппозиции призвал власти республики немедленно начать переговоры.

Тихановская в пятницу заявила, что вернется на родину, когда будет чувствовать себя в безопасности.