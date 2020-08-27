Индекс Мосбиржи снизился на открытии торгов

Российский рынок акций открылся разнонаправленной динамикой биржевых индексов.

По данным на 10.00 индекс Мосбиржи терял 0,03%, снижаясь до отметки 3051,2 пункта, индекс РТС при этом увеличился на 0,12%, до 1274,8 пункта, передает ТАСС.

По данным на 10.07 индексы демонстрировали негативную динамику. Индекс Мосбиржи опускался на 0,34%, до 3041,61 пункта, РТС – на 0,2%, до 1270,77 пункта.