СП указала на слишком высокие зарплаты менеджмента убыточных госпредприятий Назван прожиточный минимум в Москве 27 августа 2020, 02:52 Текст: Антон Антонов

В Москве прожиточный минимум за второй квартал 2020 года установлен на уровне 17,8 тыс. рублей, сообщают власти города. «В расчете на душу населения – 17841 рубль; для трудоспособного населения - 20361 рубль», – сообщается на сайте мэра Москвы. Для пенсионеров прожиточный минимум составляет 12606 рублей, для детей – 15450 рублей, передает ТАСС. В первом квартале прожиточный минимум на душу населения составил 17121 рубль, для трудоспособного населения – 19544 рубля, для пенсионеров – 12126 рублей, для детей – 14812 рублей. Напомним, Министерство труда и соцзащиты России разрабатывает проект об увеличении с 1 января 2021 года размера выплат семьям, среднедушевой доход которых не достигает величины регионального прожиточного минимума при текущем размере пособий.

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