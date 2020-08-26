Новую Третьяковку затопило после сильного дождя в Москве

Зал Новой Третьяковки на Крымском валу в Москве затопила вода, которая проникла в помещение из-за непрекращающегося на протяжении нескольких часов дождя.

Телеканал «360» в своем Telegram-канале опубликовал видеозапись из зала. По данным канала, работники пытаются укрыть картины от поступающей влаги. При этом отмечается, что посетителей не вывели из зала сразу же после затопления, и они некоторое время бродили по галерее, пока ее затапливало.

«Сейчас ведутся работы по устранению этой проблемы», – сообщила администратор галереи ТАСС.

По ее словам, крыша начала протекать из-за сильного дождя. После уборки выставка снова откроется. В зале, куда проникла вода, находится выставка «Поколение XXI. Дар Владимира Смирнова и Константина Сорокина».

Также затопило несколько улиц и переходов в самом городе, сообщил источник в экстренных службах.

«Дождь затопил несколько улиц в Москве, включая Большую Татарскую, Малую Бронную, Орджоникидзе, Пятницкую, Преображенскую площадь и ряд других. Подтопления зафиксированы почти во всех районах города», – уточнил собеседник.

По его словам, в воде оказались несколько подземных переходов, протекли крыши нескольких зданий, включая Даниловский рынок.

Ранее Гидрометцентр предупреждал, что в среду в столице ожидается дождь, температура воздуха будет держаться на уровне 20–22 градусов.