Синоптики рассказали о погоде в столице Синоптики рассказали о погоде в Москве 26 августа 2020, 06:17 Текст: Антон Антонов

В Москве ожидаются облачность, дождь, сообщают синоптики. По данным на сайте Гидрометцентра, температура воздуха в Москве будет 20–22 градуса, по области – 18–23 градуса. Ветер юго-западный, 5–10 метров в секунду, местами порывы будут достигать 15 метров в секунду. Атмосферное давление – 739 ртутного столба.

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