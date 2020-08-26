В Совфеде объяснили провал США в Совбезе ООН

«Американцы всех достали тем, что они руководствуются исключительно своими интересами. Ранее эта мысль произносилась шепотом, а теперь она формулируется в Совете безопасности ООН», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Так он прокомментировал решение России, Франции, Британии, Германии и других членов СБ ООН отказать США в праве требовать санкций против Ирана.

«У европейских стран есть свои национальные интересы, которые касаются в том числе и Тегерана. Та же Германия участвовала во многих иранских энергетических программах. Поэтому вполне естественно, что иранские власти имеют поддержку со стороны европейских деловых кругов», – сказал зампред сенатского комитета по международным делам Андрей Климов.

«А США, в свою очередь, не раз ставили европейские страны в очень сложное положение, пытаясь, например, с помощью санкций препятствовать строительству «Северного потока – 2». Кроме того, предложение США по санкциями против Ирана идет вразрез с уставом ООН», – добавил сенатор.

«Таким образом американцы достали всех тем, что они руководствуются исключительно своими интересами. Ранее эта мысль произносилась шепотом, а теперь она формулируется на такой авторитетной площадке, как Совет безопасности ООН», – подчеркнул собеседник, добавив, что ранее позиции Москвы, Лондона, Парижа и Берлина редко совпадали, особенно в отношении США.

Сенатор также напомнил, что на прошлой неделе глава Госдепа США Майк Помпео пригрозил введением санкций в отношении тех стран, которые откажутся поддержать политику Вашингтона в отношении Ирана.

«Но в Вашингтоне сейчас настолько озабочены вопросом президентских выборов, что решения о каких-либо санкциях они будут принимать отталкиваясь от того, какой выбор сделают американские избиратели», – заключил Климов.

Ранее члены Совбеза заявили о том, что США не имеют права требовать от СБ ООН восстановить санкции против Ирана. Так считает подавляющее большинство стран в СБ. В ходе заседания Франция, Германия, Великобритания, Китай, Россия, ЮАР в числе прочих прямо заявили, что отказывают США в праве запускать механизм восстановления санкций, так как Вашингтон вышел из ядерной сделки с Ираном.

Зампостпреда Франции при ООН Анна Геген от имени Парижа, Лондона и Берлина призвала «решать нынешние проблемы, возникающие от систематического невыполнения Ираном своих обязательств в рамках СВПД, посредством диалога между всеми остающимися членами СВПД». При этом французская сторона обеспокоена тем, как прекращение оружейного эмбарго в отношении Ирана отразится на региональной безопасности.

Напомним, ранее госсекретарь США Майкл Помпео передал в СБ ООН документы о намерении США начать восстановление санкций ООН против Ирана.

Резолюция 2231 содержит механизм автоматического возобновления санкций ООН против Ирана. Резолюция предполагает, что если будут выявлены серьезные нарушения со стороны Ирана, страна сможет избежать санкций только в случае принятия соответствующей резолюции СБ ООН. Если же хотя бы один из постоянных членов СБ выскажется против, санкции автоматически будут возобновлены.

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