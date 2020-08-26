Переболевшим коронавирусом рекомендовали избегать ряда продуктов

О том, каким должно быть питание переболевшего COVID-19, рассказала врач-терапевт Алла Романенко.

По ее словам, если человек переболел вирусной инфекцией, он еще на протяжении недели может жаловаться на слабость, недомогание, снижение работоспособности. Таким пациентам не рекомендуется употреблять жирные продукты или выпивать крепкий алкоголь.

«В период постгриппозной астении лучше всего перейти на витаминизированное питание, есть свежие фрукты и овощи, пить настой шиповника, который в течение нескольких дней приведет к восстановлению нормального самочувствия и повышению тонуса», – сказала Романенко «Вечерней Москве».

Врач рекомендовала людям, у которых имеются проблемы с артериальным давлением, вместе с шиповником принимать экстракт элеутерококка. Для этого необходимо в стакан настоя шиповника добавить 30–40 капель экстракта и употреблять его два раза в день.

«После таких приемов процесс восстановления идет быстрее», – сказала врач.

После болезней основной упор в еде нужно делать на продукты белкового происхождения и меньше потреблять углеводов.

«Сладости, сахар, жирные продукты ухудшают защитные функции организма. Стоит отказаться и от горячих напитков. Если это чай, то он должен быть теплым, а не кипяток. В этот период слизистая и без того раздражена, поэтому любые жидкие вещества принимаем исключительно в остывшем состоянии. Вообще кофеиносодержащие напитки следует исключить, заменив их на слабокислые: молочку, йогурт, кефир или теплую воду с лимоном. Также подойдет слабый настой бузины», – посоветовала специалист.

Романенко отметила, что белковые продукты, которые являются основным компонентом нашей иммунной защиты, должны быть легкими.

«Это могут быть нежирные сорта отварного мяса. Например, мясо птицы. В нем содержатся легкоусвояемые жиры, – пояснила врач. – Обязательны после заболевания растительные масла. Они участвуют в синтезе простагландинов – противовоспалительных компонентов. Можно использовать подсолнечное, кукурузное или ореховое масло. В них содержатся полиненасыщенные жирные кислоты.

Еще одним очень важным компонентом, который поможет вывести из организма токсины, является вода. Для определения количества жидкости, необходимой для полноценного восстановления, есть простая формула: это 30–40 миллилитров на 1 килограмм массы тела. Таким образом, если человек весит 70 килограммов, минимальное количество жидкости для него составляет 2 литра 800 миллилитров.

Ранее Минздрав подготовил рекомендации по реабилитации переболевших COVID-19.

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