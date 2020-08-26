Конгресс США оценил затраты на модернизацию ядерных сил без СНВ-3

Если США откажутся от Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), на модернизацию ядерных сил может потребоваться 439 млрд долларов, заявило бюджетное управление американского Конгресса.

Управление в докладе рассмотрело несколько вариантов развития событий при отказе от продления договора. Так, Москва и Вашингтон «могут продолжать сохранять статус-кво», но могут и «предпринять различные действия, чтобы восполнить отсутствие ограничений» и «ответить на реальное или мнимое наращивание сил другой стороной», передает ТАСС.

В случае увеличения американской стороной «сил до уровня СНВ-1» при «наименее затратном подходе единовременные расходы вырастут в пределах от 88 млрд до 149 млрд долларов, а ежегодные издержки составят от 4 млрд до 10 млрд долларов». При «более растяжимом подходе единовременные издержки Пентагона могут вырасти в пределах от 410 млрд до 439 млрд, а ежегодные издержки составят от 24 млрд до 28 млрд долларов».

Также США могут вернуться к лимитам, прописанным в Договоре о сокращении стратегических наступательных потенциалов или в СНВ-2.