Для школьников в начале учебного года проведут всероссийские проверочные работы

Ученики школ в начале нового учебного года пройдут всероссийские проверочные работы, чтобы выявить пробелы в знаниях, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

«Мы проведем в начале года «диагностику» детей, чтобы выявить пробелы в знаниях. Оценки выставляться не будут, но мы окажем методическую помощь отстающим детям, которые из-за пандемии не смогли освоить ту или иную тему», – цитирует Кравцова ТАСС.

1 сентября линейки планируется провести в 75 российских регионах.

«Практически во всех регионах будут линейки, за исключением 10 регионов. Это сами регионы принимают решения. Праздник 1 сентября будет», – сказал глава ведомства.

Напомним, 17 апреля Кравцов заявил, что Всероссийские проверочные работы переносятся на начало учебного года, на осень, за них не будут выставлять оценки. Он уточнил, что ВПР позволят выявить пробелы в знаниях школьников, которые могли быть вызваны переходом на дистанционное обучение.