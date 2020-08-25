Кипр решил открыть границы для некоторых категорий граждан России

Некоторые россияне смогут с 28 августа въехать на Кипр, но при условии сдачи теста на корорнавирус и последующего двухнедельного карантина, сообщила пресс-служба местного минздрава.

Въезд на Кипр разрешается гражданам России, которые постоянно проживают на острове, и членам их семей, тем, у кого есть вид на жительство или специальное разрешение на въезд от властей, а также дипломатам, передает РИА «Новости».

Минздрав Кипра по ситуации с коронавирусом делит страны на три категории – А, В и С. Россия с пятницы будет включена в третью категорию.

Иностранцам из категории А справки об отрицательном результате теста на COVID-19 не нужны. Граждане из стран категории В также должны предъявить справку об отсутствии коронавируса, но обязательного двухнедельного карантина для них нет.

Так как Россия входит в категорию С, по прибытии на Кипр россиянам предстоит сдать тест на коронавирус. Альтернативный вариант – предоставление справки об отрицательном результате теста на COVID-19. Ее необходимо получить не позже, чем за три дня до вылета. Также вновь прибывшие на остров должны будут уйти на двухнедельный карантин. Перед его окончанием снова потребуется сдать тест на коронавирус.

Напомним, с 1 августа Россия возобновила международное авиасообщение. Полеты открыты в Британию, Танзанию и Турцию.

В то же время в Российском союзе туриндустрии не исключают, что скоро для российских туристов откроют Тунис. Сообщалось, что Россия на следующем этапе возобновления авиасообщения может открыть полеты в Южную Корею и на Мальдивы.