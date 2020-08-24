Путин и Нетаньяху обсудили Сирию и ближневосточное урегулирование

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора обсудили проблематику ближневосточного урегулирования и ситуацию в Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.

«Лидеры обменялись мнениями по проблематике ближневосточного урегулирования в контексте недавней договорённости Израиля и Объединенных Арабских Эмиратов о полной нормализации двусторонних отношений. С российской стороны подчеркнута принципиальная позиция в поддержку справедливого, всеобъемлющего и устойчивого решения палестинской проблемы и выражена надежда, что соглашение между Израилем и ОАЭ поспособствует укреплению стабильности и безопасности в регионе», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Кроме того, в ходе разговора была рассмотрена ситуация в Сирии, отмечена обоюдная заинтересованность в продолжении координации на сирийском направлении для противодействия международному терроризму.

«Обсуждены также некоторые актуальные вопросы российско-израильского сотрудничества, в том числе в торгово-экономической области. Подтвержден настрой на дальнейшее развитие взаимодействия в деле борьбы с распространением коронавирусной инфекции, включая клинические исследования и производство вакцин», – добавили в Кремле.

Телефонный разговор состоялся по инициативе израильской стороны.

В середине августа Израиль и Объединенные Арабские Эмираты при посредничестве США заключили договор о нормализации двусторонних отношений. Сделка Израиля и ОАЭ также предполагает свободное посещение мусульманами священных мест Иерусалима, создание посольств в странах и формирование «дорожной карты» по развитию двусторонних отношений.