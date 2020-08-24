Путин назвал одну из главных проблем в России

Безработица является одной из главных проблем в России, заявил президент Владимир Путин во время беседы с губернатором Ростовской области Василием Голубевым.

«Ясно, что уровень безработицы сегодня одна из главных проблем в стране, это совершенно очевидно», – цитирует ТАСС президента.

Также глава государства заявил, что его беспокоит тенденция к сокращению сельхозпроизводства в Ростовской области, передает РИА «Новости».

Путин обратил внимание, что в 2018, 2019 и в первом полугодии 2020 года заметно сокращение сельхозпроизводства в Ростовской области, хотя «это крупный промышленный регион».

«На фоне такого солидного роста сельхозпроизводства в стране в целом почему-то в Ростовской области тенденция к сокращению сельхозпродукции, она меня беспокоит, и она продолжается, главным образом. Что происходит в этой сфере?» – спросил президент.

В ответ губернатор региона подчеркнул, что в этом году эту тенденцию удастся переломить.

«Я вас прошу внимательно на это посмотреть, и если нужна какая-то помощь, поддержка, вы, пожалуйста, сформулируйте эти просьбы», – сказал Путин.

Вместе с тем президент призвал поддержать инвестиционную активность в Ростовской области.

«Очень хорошие перспективы с точки зрения инвестпроектов. На это, безусловно, нужно обратить внимание, поддержать усилия бизнеса, направленные на то, чтобы создавать новые рабочие места, хорошо оплачиваемые, качественные и современные, высокотехнологичные для того, чтобы обеспечить развитие региона в ближайшем будущем», – подчеркнул он.

По его словам, темпы роста промышленного производства в Ростовской области выше, чем в среднем по стране. Также Путин добавил, что в регионе отмечается рост внутреннего регионального продукта, в нормальном состоянии находятся региональные финансы, сохраняется минимальная долговая нагрузка.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев и председатель правления Газпрома Алексей Миллер утвердили программу развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы.