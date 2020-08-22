Ученые назвали защищающий от рака печени напиток

Австралийские ученые пришли к выводу, что если бы каждый человек выпивал в день хотя бы по две чашки кофе, то это бы спасло сотни тысяч людей от смертельного рака печени, сообщает MedicalXpress.

Исследователи указывают, что употребление двух или трех чашек кофе уменьшает шансы заболеть раком на 38%, а риск смерти от него – на 46%. Если выпивать в день четыре чашки кофе или больше, то эти показатели составят 41% и 71% соответственно, передает РИА «Новости».

Научная группа проанализировала данные по заболеваемости раком печени за 2016 год. За этот период от него умерло более 240 тыс. человек. Ученые также учли статистику по употреблению кофе среди этих людей. Созданная на основе этих данных модель показала, что при ежедневном употреблении двух чашек кофе от рака печени погибло бы на 452,8 тыс. пациентов меньше. Если бы участники исследования выпивали по четыре чашки, то спасти удалось бы более 723 тыс. человек.

Ученые считают, что медицинские учреждения должны поощрять население добавлять кофе в свой ежедневный рацион.

Ранее врач предупредила об опасности употребления кофе в жару.