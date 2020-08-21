Шойгу анонсировал поступление в войска огнемета ТОС-2

Российские военные до конца года получат новейшую тяжелую огнеметную систему ТОС-2 («Тосочка»), впервые показанную на параде Победы 24 июня, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на коллегии военного ведомства.

«До конца года в войска планируется поставить новую тяжелую огнеметную систему ТОС-2, обладающую повышенной дальностью и мощностью», – передает ТАСС слова Шойгу.

Он отметил, что в ходе стратегических командно- штабных учений «Кавказ-2020» будет отработана практическая стрельба с применением новой системы. «Данная система значительно повысит боевые возможности группировок войск на стратегических направлениях», – подчеркнул он.

Министр добавил, что развитие войск радиационной, химической и биологической защиты, которые будут оснащаться ТОС-2, остается одним из важных направлений деятельности вооруженных сил. «К концу 2025 года этот показатель (доля современных вооружений в этих войсках) должен составить 85%», – пояснил Шойгу.

По его словам, передовые методики подготовки, применяемые в Академии Генерального штаба ВС России, где обучаются военнослужащие 35 государств, высоко оцениваются иностранными военными специалистами.

Шойгу отметил, что подготовка командных кадров – одна из приоритетных задач Минобороны и особого внимания заслуживает опыт подготовки руководящих кадров, накопленный в Военной академии Генштаба, где созданы все условия для развития и профессионального роста высшего командного состава.

«Передовые методики подготовки, применяемые в Академии Генерального штаба, высоко оцениваются иностранными военными специалистами. В настоящее время в ней проходят обучение военнослужащие 35 дружественных государств», – сказал Шойгу.

Он отметил, что в академии функционируют 16 военно-научных школ по актуальным направлениям развития военной науки и военного искусства, что способствует качественной подготовке специалистов в области управления военной организацией государства.

«Высокими темпами развивается электронная образовательная среда, совершенствуется материально- техническая база. Сегодня доля практических занятий, проводимых на фоне моделируемой динамичной обстановки, составляет 52% от общего количества, что обеспечивает формирование устойчивых навыков организации и управления современными операциями», – подчеркнул министр.

Министр обороны напомнил, что в прошлом году в Академии Генштаба воссозданы курсы повышения квалификации для командующих войсками военных округов, руководителей центральных органов военного управления и их заместителей.

«Они обучаются по наиболее актуальным вопросам военной стратегии, оперативного искусства и военного управления. В учебном процессе активно участвует весь руководящий состав Минобороны», – рассказал глава военного ведомства.

Он отметил, что в целом в системе подготовки высших офицерских кадров заложен высокий потенциал к совершенствованию и обучению военных руководителей, готовых к решению задач в области обеспечения военной безопасности России и к защите ее граждан.

Напомним, в мае исполнительный директор научно-производственной корпорации «Техмаш» (входит в Ростех) Александр Кочкин сообщил, что Министерство обороны заказало первую опытно-промышленную партию тяжелых огнеметных систем нового поколения ТОС-2, поставки состоятся в 2021 году.

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