Названы сроки поставки в войска новейшей огнеметной системы ТОС-2

Министерство обороны заказало первую опытно-промышленную партию тяжелых огнеметных систем нового поколения ТОС-2, поставки состоятся в 2021 году, заявил исполнительный директор научно-производственной корпорации «Техмаш» (входит в Ростех) Александр Кочкин.

«Минобороны уже заказало опытно-промышленную партию ТОС-2 для проведения опытно-войсковой эксплуатации. По планам, мы должны сдать их госзаказчику в 2021 году. Параллельно мы ведем разработку комплекта новых реактивных снарядов для этой системы, дальность поражения которых будет гораздо выше по сравнению со снарядами «Солнцепека», – передает РИА «Новости» слова Кочкина.

Разработчик, помимо смены шасси с гусеничного, на которое устанавливается «Солнцепёк», на колесное, значительно улучшил боевые характеристики новой огнеметной системы. По словам собеседника, завершаются предварительные испытания ТОС-2, опытные образцы уже принимали участие в стратегических учениях.

«Испытания показали, что боеприпасы соответствуют требованиям, заданным заказчиком, есть определенные нюансы по конструкции, которые сегодня дорабатываются. В ближайшее время мы планируем перейти к госиспытаниям и рассчитываем, что в 2021 году новая ТОС уже пойдет в серию», – добавил Кочкин.

Напомним, до пандемии коронавируса планировалось, что ТОС-2 примет участие в параде в честь 75-летия Победы на Красной площади 9 мая.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД