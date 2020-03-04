Тяжелые огнеметы «Тосочка» впервые покажут на параде Победы в Москве

В параде на Красной площади в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне впервые примут участие четыре новейших тяжелых огнемета ТОС-2 «Тосочка», сообщили в Минобороны.

«Военная техника уже прибыла в подмосковное Алабино и готовится принять участие в тренировках. В составе механизированной колонны пройдут девять боевых машин ТОС-1А «Солнцепек» и четыре боевые машины ТОС-2 «Тосочка», – сообщили в ведомстве ТАСС.

Всего в военном параде будут задействованы 225 единиц вооружения и военной техники. При этом более 20 новейших образцов боевой техники будут показаны впервые.

ТОС-2 (опытно-конструкторская работа «Тосочка») – модификация тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» с улучшенными тактико-техническими характеристиками, выполненная на платформе колесного шасси.

В декабре сообщалось, что первую партию новейших тяжелых огнеметных систем ТОС-2 планируется передать в опытно-войсковую эксплуатацию ко Дню Победы.