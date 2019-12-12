Названы сроки поставки в эксплуатацию огнемета ТОС-2

Первую партию новейших тяжелых огнеметных систем ТОС-2 планируется передать в опытно-войсковую эксплуатацию к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, заявил гендиректор концерна «Техмаш» (входит в Ростех) Владимир Лепин.

«Первую партию новых огнеметных систем планируется передать в опытно-войсковую эксплуатацию в 2020 году к указанному сроку», – передает ТАСС слова Лепина.

По его словам, «решение о серийном производстве будет приниматься после завершения госиспытаний и по результатам опытно-войсковой эксплуатации».

Лепин рассказал, что госиспытания ТОС-2 «проходят в соответствии с утвержденным планом».

Напомним, в июле 2017 года генеральный конструктор предприятия-разработчика – НПО «Сплав» Николай Макаровец заявил, что поставки новейшей тяжелой огнеметной системы «Тосочка», которая придет на смену «Солнцепеку», заложены в российскую госпрограмму вооружений 2018–2025 годов.

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