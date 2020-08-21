В нападении на съемочную группу Собчак в храме на Урале выявлены признаки преступления

Проверка полиции выявила признаки воспрепятствования профессиональной деятельности журналистов в действиях неизвестных во время конфликта съемочной группы Ксении Собчак в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области, захваченном лишенным сана схимонахом Сергием, сообщил начальник отдела полиции № 28 в Среднеуральске Валентин Кац.

«Доследственной проверкой установлено, что в действиях неизвестных формально содержатся признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК РФ («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов»). Материалы доследственной проверки (полиции) направлены в следственный отдел по городу Верхняя Пышма для проведения доследственной проверки и принятия процессуального решения», – передает ТАСС слова начальника отдела полиции.

Уточняется, что проверка проводилась по факту причинения травм режиссеру Сергею Ерженкову и повреждения имущества съемочной группы.

27 июня Собчак сообщала, что злоумышленники напали на нее и ее коллег во время работы в монастыре над сюжетом о запрещенном в служении схиигумене Сергии (Романове), отрицавшем пандемию. После конфликта у режиссера фильма Сергея Ерженкова был диагностирован перелом кисти.

Собчак заявила, что на нее и ее съемочную группу напали во время работы в Среднеуральском женском монастыре. Как утверждается, избиты два работника группы, ее саму толкнули, и она упала. До этого она сообщала о переломе носа в результате падения.