Премьер Эстонии признал неравенство прав русскоговорящих жителей

Проблема разных прав для эстоноговорящих и русскоговорящих жителей в Эстонии существует, признал премьер-министр Юри Ратас.

«Я считаю, что постановка темы [разных прав для эстонцев и русских] очень правильна. Возможно, мы не всегда хотели слушать это, могут ли люди с русским и эстонским родным языком, будучи гражданами Эстонии, действовать совершенно как равные. Я в этом смысле считаю, что нет разницы, какой у гражданина Эстонии родной язык, откуда он и мужчина он или женщина», – передает ТАСС интервью Ратаса газете «Постимеэс».

Накануне эстонский хореограф Света Григорьева на приеме у президента Эстонии Керсти Кальюлайд по случаю восстановления независимости республики раскритиковала неравенство в этой балтийской стране. «Эстония очень далека от государства, в котором воспитанная простыми рабочими и работающая продавцом девушка может стать премьер-министром, а тем более президентом, – заявила она. – Особенно если ее зовут Маша, Вера или Света».

Напомним, ранее в пятницу глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Россия считает дискриминационным отношение Латвии и Эстонии к правам русскоязычного населения.