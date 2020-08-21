Число вакансий для учителей в августе выросло на 66%

Число вакансий для репетиторов и учителей в России в первые две недели августа увеличилось на 66% по сравнению с двумя предыдущими неделями, свидетельствуют данные исследования сервиса Работа.ру.

«Количество новых вакансий в образовании и науке увеличилось на 66%. При этом частные компании увеличили количество предложений на 82%, а государственные – на 15%», – передает РИА «Новости» сообщение сервиса.

Добавляется, что с 18 по 31 июля работодатели чаще всего искали лаборантов химического анализа, воспитателей, учителей, инженеров-химиков, гувернанток и преподавателей физической культуры.

«Однако перед началом нового учебного года резко возрос спрос на вакансии репетиторов, в том числе по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ. В период с 1 по 14 августа в топ-5 самых популярных вакансий вошли лаборанты химического анализа, репетиторы по математике в начальных классах, преподаватели математики для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, преподаватели математики в пятых-восьмых классах, воспитатели», – отмечают авторы исследования.

В среднем по стране специалистам в образовании и науке предлагают зарплату до 55 тыс. рублей. При этом в отдельных вакансиях в Москве зарплатное предложение может достигать 230 тыс. рублей, в Красноярске - 150 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге – 130 тыс. рублей, а в Нижнем Новгороде – 120 тыс. рублей.

Средняя желаемая заработная плата соискателей в этой сфере по всей стране составляет 39 тысяч рублей. Количество новых резюме в сфере образования и науки с 1 по 14 августа снизилось на 2,5%. Средний возраст соискателя составляет 32 года. 28% всех резюме – от соискателей-мужчин, а 69% – от женщин, 3% соискателей пол в резюме не указали.

Напомним, ранее премьер Михаил Мишустин призвал уточнить методику подсчета средних зарплат медиков и учителей, учитывая стандарты жизни в различных регионах.