МИД назвал безосновательными угрозы США в адрес России и Китая из-за Ирана

Угрозы США в адрес России и Китая о «последствиях» за сотрудничество с Ираном безосновательны, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

«Никакие угрозы, которые уже слышатся из Вашингтона, что Россия и Китай, якобы, должны задуматься о последствиях – в обычном американском стиле – не изменят нашей позиции», – передает РИА «Новости» слова Рябковв.

По его словам, намерения Вашингтона заявить о «восстановлении» санкций ООН против Ирана погружают Совет Безопасности ООН в серьезный кризис.

«Прискорбно, что в результате безответственных действий Вашингтона СБ ООН погружается в очень серьезный кризис. Именно на США (лежит) ответственность за создание этой неприемлемой ситуации, которая отвлекает, по большому счету, СБ от работы по широкому кругу вопросов в рамках его мандата, создает определенную политическую и психологическую напряженность», – сказал Рябков.

Напомним, Вашингтон захотел вернуть санкции ООН против Ирана.

Совбез ООН отклонил проект резолюции США по продлению оружейного эмбарго в отношении Ирана. Против голосовали Россия и Китай, за – США и Доминиканская Республика, воздержались Франция, Великобритания, Бельгия, Германия, Вьетнам, Южная Африка, Индонезия, Нигер, Сент-Винсент и Гренадины, Тунис и Эстония.

Глава Госдепа Майк Помпео заявил, что если Россия и Китай откажутся соблюдать восстанавливаемый США санкционный режим ООН против Ирана, в отношении Москвы и Пекина также введут санкции.

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