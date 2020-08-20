Дмитрий Стешин: В России зря недооценивают спецслужбы Украины

«Спецслужбы Украины плотно работают с американцами, чей опыт и квалификация неоспоримы. Поэтому ситуация очень серьезная», – заявил газете ВЗГЛЯД военкор Дмитрий Стешин, комментируя попытку СБУ похитить лидера ополчения Донбасса, которую пресекли сотрудники ФСБ.

«Знаковые фигуры из ополчения, ради которых можно затеять такую операцию – это Игорь Безлер и Игорь Стрелков. Возможно, им интересен Александр Бородай, потому что он стоял у истоков создания ДНР. В целом уже давно ходили слухи о том, что СБУ работает на территории России по лидерам ополченцев Донбасса», – сказал военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин.

«Кроме того, в конце мая из СБУ утек документ, где говорится о розыске более десятка российских журналистов, работавших в Донбассе. Причем все они обозначены как участники «незаконных вооруженных формирований», – добавил собеседник.

«Потому мы зря недооцениваем украинские спецслужбы. Они ликвидировали практически всех знаковых ополченцев первой волны. Спецслужбы Украины плотно работают с американцами, чей опыт и квалификация неоспоримы. Поэтому ситуация очень серьезная», – сказал военкор.

При этом Стешин не считает, что данная спецоперация как-то связана с провокацией СБУ в отношении 33 россиян, которых задержали белорусские силовики под Минском. «Я думаю, это параллельные процессы. Но очевидно, что подготовка к такой операции шла не меньше года», – отметил военкор.

Ранее в четверг стало известно, что ФСБ пресекла попытку Службы безопасности Украины похитить в России одного из лидеров народного ополчения Донбасса и вывезти его на Украину. Отмечается, что организатором и координатором акции выступили граждане Украины Андрей Байдала и Игорь Мищенко.

Байдала известен органам безопасности ДНР как внештатный сотрудник СБУ и главного управления разведки минобороны Украины, а также доверенное лицо 5-го управления департамента контрразведки СБУ под псевдонимом Швед. При этом в ДНР Байдала является фигурантом ряда уголовных дел как организатор совершенных и предотвращенных терактов в Донецке, в том числе убийства Александра Захарченко.

Как уточнили в ФСБ, Байдала и Мищенко действовали по заданию и под общим руководством главы департамента контрразведки СБУ Руснака и руководителя 5-го управления ДКР СБУ Поклада. Уточняется, что для алиби сотрудникам спецслужбы Украины заранее были распространены в СМИ сообщения о «задержании Байдалы за незаконное хранение оружия», однако в это время он «осуществлял непосредственное личное руководство» операцией.

В свою очередь в СК добавили, что подозреваемые 30 июля в Подмосковье заманили потерпевшего в свой автомобиль «под предлогом приобретения недвижимости» и ударили электрошокером, однако тот смог сбежать. Кого именно из лидеров народного ополчения Донбасса они пытались похитить, не уточняется.

По данным ФСБ, семь фигурантов уголовного дела заключены под стражу, им предъявлено обвинение. Также в ведомстве добавили, что украинские спецслужбы готовили еще несколько похищений и убийств россиян. «По указанию украинских спецслужб члены ОПГ вели наблюдение за конкретными адресами в регионах России, а для выполнения ряда заданий выезжали на территорию ДНР», – говорится в сообщении.

Ранее украинские СМИ сообщили, что поездка 33 россиян, которых назвали «боевиками ЧВК Вагнера», в Белоруссию была частью спецоперации СБУ и Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, которая провалилась из-за утечки информации. После этого СБУ опровергла свою причастность к операции по задержанию в Белоруссии 33 россиян.

Однако позже стало известно о доказательствах причастности СБУ к задержанию россиян в Белоруссии.