Дмитрий Стешин: В России зря недооценивают спецслужбы Украины

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20 августа, четверг  |  Последнее обновление — 12:15  |  vz.ru
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Разрыв с Россией вызовет крах белорусской экономики

Кризис власти в Белоруссии дорого обойдется ее экономике VASILY FEDOSENKO/Reuters
Политический кризис в Белоруссии бьет по макроэкономической стабильности страны, протесты на заводах лишают страну валютной выручки, а разрыв связей с Россией одним махом может уничтожить четверть национальной экономики. Такие последствия ждут соседнюю республику при самом печальном развитии ситуации.  Подробности...
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Оппозиция готовится отколоть Белоруссию от России

Оппозиция предлагает возвести границу с Россией и вступить в НАТО REUTERS/Vasily Fedosenko
Белорусская оппозиция представила план действий после захвата власти. Документ предполагает полный разрыв экономических, военных, религиозных и культурных связей с Россией. Если данный пакет мер введут – это будет фактическое объявление экономической войны России, считают эксперты. Причем проиграет в ней Белоруссия. Впрочем, у Запада для Минска, похоже, нет никакого сценария, кроме украинского. Подробности...
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«Троцкого ненавидят те, кто не любит революцию»

Троцкисты никогда не приходили к власти, и в этом их преимущество: они не отвечали за сделанные ошибки РИА Новости
«Троцкий отдал ряд приказов, о которых старался не вспоминать. Он несет свою долю ответственности за красный террор, но его белогвардейская пропаганда изображала главным виновником – «еврей убивает русских», – сказал газете ВЗГЛЯД историк и социолог Борис Кагарлицкий. В четверг исполняется 80 лет со дня убийства одного из главных сподвижников Ленина и злейшего врага Сталина. Подробности...
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Почему Европа не поддержала белорусский протест

Саммит ЕС по Белоруссии проходил в онлайн-режиме Guillaume Horcajuelo/Pool/Reuters
Евросоюз наконец-то отреагировал на белорусские протесты и их силовое подавление. Лидеры стран ЕС собрались за мониторами, сказали несколько громких слов и ввели санкции против Александра Лукашенко и его сторонников. Неудивительно, что европейские правозащитники и белорусские протестующие остались недовольны такой реакцией. Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Троцкий жил, Троцкий жив, Троцкий будет жить

Владимир Можегов, публицист
Август-2020 ознаменован двумя интересными юбилеями. 100 лет назад, 15 августа 1920 года, Красная армия потерпела поражение под Варшавой. А еще через 20 лет, 20 августа 1940 года, создатель Красной армии товарищ Троцкий получил удар ледорубом по голове. Подробности...

Белоруссия останется у Лукашенко до самой смерти

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Каждое действие режима Лукашенко в последние две недели не выдерживало критики из позиций политической, да и неполитической морали, но было абсолютно осмысленно, рационально и логично. Подробности...
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Русская вакцина подействовала на западных журналистов

Андрей Бабицкий, журналист
Через месяц-другой, когда вакцина докажет свою пригодность, журналисты и эксперты – потешающиеся, критикующие, обвиняющие – забудут о том, что они говорили, и бросятся на поиски нового повода для развенчания России и ее лидера. Нет ни малейших сомнений в том, что они его найдут. Подробности...
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Демократия без денег не работает

Власть в США передадут женщинам

Почему Лукашенко не Чаушеску

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В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов

Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государств
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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
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    Дмитрий Стешин: В России зря недооценивают спецслужбы Украины

       20 августа 2020, 11:50
    Фото: кадр из видео
    Текст: Наталья Макарова

    «Спецслужбы Украины плотно работают с американцами, чей опыт и квалификация неоспоримы. Поэтому ситуация очень серьезная», – заявил газете ВЗГЛЯД военкор Дмитрий Стешин, комментируя попытку СБУ похитить лидера ополчения Донбасса, которую пресекли сотрудники ФСБ.

    «Знаковые фигуры из ополчения, ради которых можно затеять такую операцию – это Игорь Безлер и Игорь Стрелков. Возможно, им интересен Александр Бородай, потому что он стоял у истоков создания ДНР. В целом уже давно ходили слухи о том, что СБУ работает на территории России по лидерам ополченцев Донбасса», – сказал военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин.

    «Кроме того, в конце мая из СБУ утек документ, где говорится о розыске более десятка российских журналистов, работавших в Донбассе. Причем все они обозначены как участники «незаконных вооруженных формирований», – добавил собеседник.

    «Потому мы зря недооцениваем украинские спецслужбы. Они ликвидировали практически всех знаковых ополченцев первой волны. Спецслужбы Украины плотно работают с американцами, чей опыт и квалификация неоспоримы. Поэтому ситуация очень серьезная», – сказал военкор.

    При этом Стешин не считает, что данная спецоперация как-то связана с провокацией СБУ в отношении 33 россиян, которых задержали белорусские силовики под Минском. «Я думаю, это параллельные процессы. Но очевидно, что подготовка к такой операции шла не меньше года», – отметил военкор.

    Ранее в четверг стало известно, что ФСБ пресекла попытку Службы безопасности Украины похитить в России одного из лидеров народного ополчения Донбасса и вывезти его на Украину. Отмечается, что организатором и координатором акции выступили граждане Украины Андрей Байдала и Игорь Мищенко.

    Байдала известен органам безопасности ДНР как внештатный сотрудник СБУ и главного управления разведки минобороны Украины, а также доверенное лицо 5-го управления департамента контрразведки СБУ под псевдонимом Швед. При этом в ДНР Байдала является фигурантом ряда уголовных дел как организатор совершенных и предотвращенных терактов в Донецке, в том числе убийства Александра Захарченко. 

    Как уточнили в ФСБ, Байдала и Мищенко действовали по заданию и под общим руководством главы департамента контрразведки СБУ Руснака и руководителя 5-го управления ДКР СБУ Поклада. Уточняется, что для алиби сотрудникам спецслужбы Украины заранее были распространены в СМИ сообщения о «задержании Байдалы за незаконное хранение оружия», однако в это время он «осуществлял непосредственное личное руководство» операцией.

    В свою очередь в СК добавили, что подозреваемые 30 июля в Подмосковье заманили потерпевшего в свой автомобиль «под предлогом приобретения недвижимости» и ударили электрошокером, однако тот смог сбежать. Кого именно из лидеров народного ополчения Донбасса они пытались похитить, не уточняется.

    По данным ФСБ, семь фигурантов уголовного дела заключены под стражу, им предъявлено обвинение. Также в ведомстве добавили, что украинские спецслужбы готовили еще несколько похищений и убийств россиян. «По указанию украинских спецслужб члены ОПГ вели наблюдение за конкретными адресами в регионах России, а для выполнения ряда заданий выезжали на территорию ДНР», – говорится в сообщении.

    Ранее украинские СМИ сообщили, что поездка 33 россиян, которых назвали «боевиками ЧВК Вагнера», в Белоруссию была частью спецоперации СБУ и Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, которая провалилась из-за утечки информации. После этого СБУ опровергла свою причастность к операции по задержанию в Белоруссии 33 россиян. 

    Однако позже стало известно о доказательствах причастности СБУ к задержанию россиян в Белоруссии.


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