Россия вышла на 100-процентный уровень выполнения сделки ОПЕК+ по добыче нефти

В августе Россия выполняет сделку по сокращению добычи нефти странами ОПЕК+ на 100%, сообщил министр энергетики Александр Новак.

Он сообщил, что Россия «находится на высоком уровне». В июле она «выполнила на 97% от своего уровня», для России «это очень высокий показатель», а в августе «вышла на 100-процентный уровень», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 24».

Сейчас Россия «выполняет 100% от тех обязательств, которые взяла на себя в августе», сказал министр.

В целом страны ОПЕК+ выполняли условия сделки в июле на 97% – «из 9,7 млн баррелей в сутки, которые должны были быть сокращены» общее сокращение составило 9,4 млн. Новак подчеркнул, что «это достаточно большой, беспрецедентный уровень сокращения, такого еще не было».

ОПЕК+ продолжит мониторинг мирового нефтяного рынка, при его перегреве сможет принять решение по ослаблению квот, сказал Новак, добавив, что «ситуация вселяет оптимизм», почти удалось добиться «тех результатов, которые хотели по балансировке рынка».

По словам министра, развитие ситуации во многом зависит от восстановления мировой экономики и возможности второй волны коронавируса.

В коммюнике по итогам заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ сообщается, что «недовыполнявшие в мае, июне и июле свои обязательства страны-члены комитета подтвердили свои обязательства компенсации этих объемов до конца сентября».

Напомним, Новак сообщил, что мировой спрос на нефть восстановился до 90% от докризисного уровня.

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