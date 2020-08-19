Спрос на нефть в мире восстановился до 90% от докризисного

Мировой спрос на нефть восстановился до 90% от докризисного уровня, сообщил глава Минэнерго России Александр Новак.

По итогам заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ министр сообщил, что «восстановление спроса составило примерно 90% от уровня, который был до кризиса», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 24».

Предложение на мировом рынке нефти в июле оказалось ниже спроса на 1 млн баррелей в сутки.

В июле запасы «впервые показали снижение относительно среднего пятилетнего значения», сказал глава ведомства. Министр заявил, что «мы вошли в стадию снижения запасов», то есть наблюдается «тот тренд», которого «хотели достичь с мая месяца».

«Это означает, что с июля месяца и дальше будут сокращаться запасы», – заявил он.

Министерский мониторинговый комитет стран сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+ отметил признаки улучшения ситуации на рынке этого сырья, но темпы восстановления оказались медленнее, чем ожидалось, говорится в коммюнике по итогам заседания альянса.

В апреле состоялось заседание ОПЕК+, в ходе которого все 23 страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти. После этого лидеры России, США и Саудовской Аравии провели телефонный разговор, в ходе которого подтвердили вступление в силу договоренностей об ограничении объема добычи нефти.

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