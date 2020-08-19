Новый медицинский центр готовится к сдаче в Шелехове

Современный медицинский центр для больных с внебольничной пневмонией готовится к сдаче в городе Шелехов под Иркутском. Кроме него в области ведется строительство еще пять подобных объектов, все они возводятся за счет инвесторов.

Работы в Шелехове, Тайшете и Братске финансирует компания «Русал», у которой здесь расположены алюминиевые заводы. Больничное отделение в Усть-Куте возводится за счет Иркутской нефтяной компании, нефтепромыслы которой находятся недалеко от города. Для Жигалово «Газпром», который ведет здесь добычу, разработал проект больницы, сообщает fedpress.ru.

Аналогичные задачи во время пандемии коронавируса, были поставлены президентом для всех представителей крупного бизнеса. Предварительно все инвесторы заключили договоры о партнерстве с правительством Иркутской области, поскольку региональный бюджет не способен финансировать такое масштабное строительство.