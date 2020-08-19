Расчеты С-400 и «Панцирь-С» провели стрельбы на Дальнем Востоке Истребители Японии сопроводили российские ракетоносцы над Японским морем 19 августа 2020, 14:05 Текст: Алексей Дегтярев

Японские истребители поднимались в воздух для сопровождения российских Ту-95МС, совершавших плановый полет над Японским морем и Тихим океаном, сообщило Минобороны России. «Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами акватории Японского моря и северо-западной части Тихого океана. Продолжительность полета составила более семи часов. На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители ВВС Японии», – цитирует сообщение министерства РИА «Новости». Отмечается, что полет российских ракетоносцев прошел «в строгом соответствии с международными правилами». В июне США поднимали в воздух истребители F-22 американских ВВС для сопровождения российских ракетоносцев Ту-95МС, выполнявших плановый полет в районе границы России и Соединенных Штатов.

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