Погребинский: В истории с «вагнеровцами» в Минске рано ставить точку

«Произошедшее можно было бы назвать «провокацией в стиле Бабченко», но это гораздо более серьезная вещь, чем дураковаляние с мнимым убийством», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Погребинский, комментируя сообщения о том, что поездка «боевиков ЧВК Вагнера» в Белоруссию была частью спецоперации СБУ.

«Существуют две версии. Согласной первой, СБУ заманила «вагнеровцев» в Минск, чтобы тем самым поссорить Белоруссию и Россию. Согласной второй, СБУ намеревалась посадить летящий из Минска в Стамбул самолет с «вагнеровцами» в Киеве, и тем самым пополнить обменный фонд. Мне кажется, обе версии имеют право на существование, они не противоречат друг другу», – сказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

«И я вполне допускаю, что кто-то задумывал посадить на Украине самолет с «вагнеровцами». Мне представляется этот план слишком экстравагантным и не очень профессиональным, но его нельзя исключить, потому что руководители СБУ не производят впечатление суперпрофессионалов», – добавил политолог.

«Вообще эта провокация заслуживает международного расследования, потому что за ней могла последовать очень жесткая реакция со стороны Москвы. Этого не произошло, но в этой истории пока рано ставить точку», – считает Погребинский.

«В целом произошедшее можно было бы назвать «провокацией в стиле Бабченко», но это гораздо более серьезная вещь, чем дураковаляние с мнимым убийством. Один только план посадить на Украине самолет с россиянами чего стоит. Потому, повторюсь, этому должна быть дана международная правовая оценка», – заключил Погребинский.

Ранее главный редактор украинского портала «Цензор.нет» Юрий Бутусов заявил о том, что поездка «боевиков ЧВК Вагнера» в Белоруссию была частью спецоперации Службы безопасности (СБУ) и Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, которая провалилась из-за утечки информации.

Бутусов рассказал о хронологии событий поездки «боевиков ЧВК Вагнера» на своей странице в Facebook. Информацию также подтвердила «Украинская правда», ссылаясь на источники в ГУР и СБУ.

По их информации, украинские спецслужбы планировали задержать бойцов при перелете из Белоруссии в Турцию. По сценарию СБУ, одному из пассажиров на борту самолета должно было стать плохо и лайнер бы приземлился на территории Украины, где бы россиян задержали. Задержанных планировалось использовать для обмена пленными с Россией.

По информации источников, 24 июля о завершающей фазе операции доложили президенту Украину Владимиру Зеленскому. Он якобы поручил перенести операцию на 30 июля. На это время россиян разместили в санатории под Минском, 29 июля их задержали. Как утверждают источники «Украинской правды», к этому моменту о спецоперации узнала ФСБ России.

При этом сама СБУ опровергла свою причастность к провокации в отношении россиян.

Напомним, Белоруссия вернула Москве 32 из 33 задержанных россиян, которых ранее объявила «бойцами ЧВК Вагнера». Еще один гражданин России имеет также белорусское гражданство и остался в Белоруссии.