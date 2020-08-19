Стало известно, как семья Фургала уходила от уплаты аренды за землю

Взгляд
19 августа, среда  |  Последнее обновление — 11:55  |  vz.ru
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Белоруссия распродает природное богатство за бесценок

В прошлом году на продаже калийных удобрений Белоруссия заработала 2,8 млрд долларов Виктор Драчев/ТАСС
Один из крупнейших экспортеров республики – «Беларуськалий» – остановлен из-за забастовки рабочих. Если калийные шахты Белоруссии встанут надолго, то это может иметь плачевные последствия для экономики республики – это чуть ли не единственное природное богатство страны, которое Минск продает за рубежом. Впрочем, место белорусских удобрений на мировом рынке могут легко занять российские. Подробности...
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Оппозиция готовится отколоть Белоруссию от России

Оппозиция предлагает возвести границу с Россией и вступить в НАТО REUTERS/Vasily Fedosenko
Белорусская оппозиция представила план действий после захвата власти. Документ предполагает полный разрыв экономических, военных, религиозных и культурных связей с Россией. Если данный пакет мер введут – это будет фактическое объявление экономической войны России, считают эксперты. Причем проиграет в ней Белоруссия. Впрочем, у Запада для Минска, похоже, нет никакого сценария, кроме украинского. Подробности...
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Как маленький русский корабль испугал огромную эскадру Германии

Общественное достояние
Сто пять лет назад, 19 августа 1915 года, в Рижском заливе состоялось сражение, в ходе которого русские моряки показали удивительный пример доблести. Канонерская лодка «Сивуч» ушла на дно, не спустив флага перед многократно превосходящими силами немцев. Все знают о крейсере «Варяг» – но, пожалуй, экипаж «Сивуча» продемонстрировал не меньшее мужество. Подробности...
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В Африке доказали, что демократия без денег не работает

Достоин ли очередной малийский переворот военного вторжения, решать будут в Париже vesti.ru
В Мали – золотоносной жиле Африки – произошел военный переворот, высшее руководство страны арестовано, а президент согласился отречься от власти. Это вызвало резко негативные комментарии со стороны МИД России и Франции, а следующей частью этой истории может стать французское вторжение. В целом малийский кризис подтверждает то, что знали и прежде: без денег демократия не работает. Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Проблемы здравоохранения не исчезнут с ковидом

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Много говорится о том, что коронавирус «давит» на систему здравоохранения. Так сейчас будет вторая волна давления от нелеченных и недиагностированных болезней. Подробности...

Останется ли Минск местом проведения переговоров по Донбассу

Сергей Миркин, журналист, Донецк
Казалось бы, чисто технический вопрос – где проводить переговоры. Но на самом деле это не так. По украинскому законодательству все сотрудники госорганов ЛДНР являются государственными преступниками. И в любой другой точке мира Украина может потребовать их ареста. Подробности...

Лукашенко нужно пройти над жерлом вулкана

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Молодежь – крылья протеста и его зубы. Их проще поджечь, они быстрее воспламеняются, ярче горят. Но молодежь никогда не решает судьбу революции. Молодые начинают, а решают судьбу происходящего взрослые. Подробности...
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Власть в США передадут женщинам

Почему Лукашенко не Чаушеску

Президент Лукашенко: устоит или нет?

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В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов

Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государств
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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
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    Стало известно, как семья Фургала уходила от уплаты аренды за землю

    19 августа 2020, 11:41

    Текст: Евгения Шестак

    Семья экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которой принадлежит ООО «Торэкс-Хабаровск», уходила от уплаты аренды на землю в Комсомольске-на-Амуре, сообщает Telegram-канал.

    По информации Telegram-канала НЕШПОРТ, в картотеке арбитражных дел за 2018-2019 годы находятся восемь дел по искам администрации города Комсомольск-на-Амуре о взыскании с ООО «Торэкс-Хабаровск» задолженности по арендной плате за аренду недвижимости, находящейся в публичной собственности, и неустойки.

    Отмечается, что общая сумма заявленных по всем делам требований о взыскании арендной платы составляет 25 млн 308 тыс. 551 рублей. При этом производство по этим делам в части взыскания арендной платы были прекращены в связи с отказом администрации от своих исковых требований. 

    В некоторых судебных актах по обозначенным делам отказ от иска обосновывается со стороны администрации тем, что была пересмотрена кадастровая стоимость объектов недвижимости, которые сдавались в аренду «Торэкс-Хабаровск», а арендная плата рассчитывалась исходя из нее. Однако нет ни ссылок на какие-либо решения комиссий или судов о пересмотре кадастровой стоимости и такие решения администрацией к делам не приобщались. 

    «Из данных сведений можно сделать вывод, что администрация Комсомольска-на-Амуре или прощала долги за аренду, даже не имея на руках какого-то документа, которым в установленном порядке уменьшалась кадастровая стоимость объектов, или даже не пыталась оспорить такое решение в суде, что довольно нехарактерно для органов публичной власти, которые, как правило, используют все возможные средства для пополнения бюджета, тем более, когда речь идет о 25 млн рублей», – пишет НЕШПОРТ. 

    Напомним, 20 июля президент Владимир Путин подписал указ, которым отправил Сергея Фургала в отставку с поста губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия.

    Фургал был задержан в связи с расследованием дела в отношении ОПГ, которая причастна к ряду особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. В рамках уголовного дела также задержаны депутаты Законодательной думы Хабаровского края от ЛДПР Дмитрий Козлов и Сергей Кузнецов. Басманный суд Москвы арестовал Фургала на два месяца. 

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