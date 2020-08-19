Стало известно, как семья Фургала уходила от уплаты аренды за землю

Семья экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которой принадлежит ООО «Торэкс-Хабаровск», уходила от уплаты аренды на землю в Комсомольске-на-Амуре, сообщает Telegram-канал.

По информации Telegram-канала НЕШПОРТ, в картотеке арбитражных дел за 2018-2019 годы находятся восемь дел по искам администрации города Комсомольск-на-Амуре о взыскании с ООО «Торэкс-Хабаровск» задолженности по арендной плате за аренду недвижимости, находящейся в публичной собственности, и неустойки.

Отмечается, что общая сумма заявленных по всем делам требований о взыскании арендной платы составляет 25 млн 308 тыс. 551 рублей. При этом производство по этим делам в части взыскания арендной платы были прекращены в связи с отказом администрации от своих исковых требований.

В некоторых судебных актах по обозначенным делам отказ от иска обосновывается со стороны администрации тем, что была пересмотрена кадастровая стоимость объектов недвижимости, которые сдавались в аренду «Торэкс-Хабаровск», а арендная плата рассчитывалась исходя из нее. Однако нет ни ссылок на какие-либо решения комиссий или судов о пересмотре кадастровой стоимости и такие решения администрацией к делам не приобщались.

«Из данных сведений можно сделать вывод, что администрация Комсомольска-на-Амуре или прощала долги за аренду, даже не имея на руках какого-то документа, которым в установленном порядке уменьшалась кадастровая стоимость объектов, или даже не пыталась оспорить такое решение в суде, что довольно нехарактерно для органов публичной власти, которые, как правило, используют все возможные средства для пополнения бюджета, тем более, когда речь идет о 25 млн рублей», – пишет НЕШПОРТ.

Напомним, 20 июля президент Владимир Путин подписал указ, которым отправил Сергея Фургала в отставку с поста губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия.

Фургал был задержан в связи с расследованием дела в отношении ОПГ, которая причастна к ряду особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. В рамках уголовного дела также задержаны депутаты Законодательной думы Хабаровского края от ЛДПР Дмитрий Козлов и Сергей Кузнецов. Басманный суд Москвы арестовал Фургала на два месяца.

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