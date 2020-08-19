Рубль вырос к доллару

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,08%, до отметки в 73,11 руб., курс евро опустился на 0,07%, до 87,29 руб.

Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10.00, передает ТАСС.

По состоянию на 10.06 доллар торговался на уровне закрытия предыдущих торгов – 73,16 руб., а курс евро снижался до 87,31 руб. (-0,05%).

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