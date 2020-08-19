Горбачев назвал главную ошибку Лукашенко

Экс-президент СССР Михаил Горбачев выразил мнение, что президент Белоруссии Александр Лукашенко слишком поздно обратился за поддержкой к рабочим предприятий республики.

«Лукашенко за поддержкой обратился к рабочим промышленных предприятий. Но, кажется, поздно», – заявил Горбачев в беседе с «Комсомольской правдой».

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Протестующим



Бывший советский лидер обратил внимание на влияние на события в Белоруссии из-за границы.

Горбачев подчеркнул, что в конце существования Советского Союза он также обращался за поддержкой к трудящимся.

«Нужной поддержки не получилось. Свалить на рабочих – это я не склонен», – отметил экс-президент СССР.

Горбачев пояснил, что оставил пост президента Советского Союза, чтобы «избежать раскола и внутренней войны».

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов.

Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

ЕС объявил результаты выборов в Белоруссии сфальсифицированными.

Напомним, в четверг рабочие Минского автомобильного завода (МАЗ) вышли на забастовку. Также несколько сотен сотрудников завода БелАЗ приостановили работу и вышли к центральной проходной с требованием вывести из города ОМОН и предоставить результаты голосования по городу Жодино.

Кроме того, сотрудники Белорусского металлургического завода объявили забастовку из-за несогласия с результатами выборов президента республики. Позже предприятие заявило, что работает в штатном режиме, забастовки нет. При этом там прошли задержания.

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