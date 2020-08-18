Лукашенко заявил о желании оппозиции запретить русский язык в Белоруссии

Программа белорусской оппозиции предполагает «ползучий запрет русского языка» на территории республики, уверен президент страны Александр Лукашенко.

«В открытую не говорят, но ползучий запрет русского языка. Вводится понятие уголовной ответственности за оскорбление белорусского языка. Слушайте, а у нас что, факты такие были когда-то, что мы оскорбляли свой родной язык? Никогда этого не было», – цитирует Лукашенко БелТА.

Отмечается, что оппозиция предлагает перевести армию на белорусский язык, а до 2030 года ввести образование на белорусском языке от детсадов до университетов.

«Мы определились с вами, мы прошли и перевернули эту страницу. Мы определились, как будем действовать в плане белорусского и русского языков. У нас они государственные. Мы договорились, что не будем педалировать эту тему. Разговаривайте на любом языке. У нас и английский не запрещен, никакой. Иди китайский, английский изучай. Нет, надо взвинтить эту проблему языковую», – сказал президент.

Кроме того, Лукашенко оценил идею оппозиции по восстановлению Белорусской автокефальной православной церкви в противовес Белорусскому Экзархату Московского Патриархата.

«Мы всегда гордились, что у нас межконфессиональный мир, что никто никому не мешает. Ни православным, ни католикам. Мусульмане у нас довольные живут, иудеи и так далее. Мы сейчас окунемся в войну, борьбу межконфессиональную, и на этой почве, и межнациональной. И получится, то, чем мы всегда гордились, будет отклонено и опозорено», – уверен глава государства.

Лукашенко заявлял, что идеи оппозиции о вступлении республики в НАТО и Евросоюз погубят государство, а координационный совет оппозиции является попыткой захвата власти в стране со всеми вытекающими последствиями.