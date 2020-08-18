У ликвидированного в Ингушетии боевика обнаружили пистолет убитого росгвардейца

Пропавший из автомобиля убитого сотрудника Росгвардии пистолет обнаружили у одного из боевиков, ликвидированных в ходе спецоперации в Ингушетии, рассказал источник в правоохранительных органах республики.

«Есть версия, что убитые имеют отношение к убийству сотрудника Росгвардии в июле. У одного из ликвидированных боевиков найден пистолет, который, предположительно, принадлежал убитому росгвардейцу», – передает ТАСС сообщение источника.

Он добавил, что для подтверждения этой версии уже назначено проведение экспертизы.

В июле стало известно, что неподалеку от трассы «Кавказ» в Ингушетии в автомобиле обнаружили труп сотрудника Росгвардии. Совершившие нападение забрали из автомобиля убитого пистолет. Ведется поиск нападавших, возбуждено уголовное дело по ст. 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).