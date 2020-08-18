Посол России призвал понять запрос молодежи в Белоруссии

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев во вторник днем покинул МИД республики. Он пояснил, что в ходе встречи с ведомством не поднималось острых тем, а сама встреча была плановой.

«Тут никакого секрета нет – подготовка форума регионов и подготовка совместной коллегии двух министерств иностранных дел. Плановая совершенно встреча. … Ну если плановая встреча, то какие тут острые вопросы», – сказал Мезенцев.

При этом дипломат отметил, что целое поколение в Белоруссии жило без потрясений, важно понять запрос молодых людей. Мезенцев добавил, что не планирует встреч с белорусской оппозицией, передает РИА «Новости».

Посол добавил, что с белорусскими коллегами они «обсуждали подготовку к Форуму регионов и совместной коллегии МИД», передает ТАСС.

Мезенцев отметил, что ему непонятно, почему послы ЕС посещают место гибели одного из протестовавших. «Каждый посол определяет для себя тот маневр, который должен помогать системе двусторонних отношений. Если любой шаг, особенно публичный, мешает системе отношений с той страной, где ты сегодня служишь, надо задуматься, почему предпринимаются такие шаги», – сказал Мезенцев.

Посол отметил, что ситуация в Белоруссии напрямую влияет и на Россию.

«Чем спокойней в Белоруссии, тем спокойней россиянам», – сказал он.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов. Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

Минздрав Белоруссии сообщал, что во время акций протеста пострадали более 150 человек, два человека погибли, один из них в Минске.

Глава штаба кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Мария Мороз призвала белорусов к всеобщей забастовке для нанесения экономического ущерба властям страны.