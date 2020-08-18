МВД разъяснило порядок вынесения штрафов за превышение скорости

МВД разъяснило порядок вынесения штрафов за нарушение скоростного режима. Если одна и та же камера зафиксировала превышение средней скорости и мгновенной, постановление нарушителю должно выноситься только одно, пишут СМИ.

Как пишет «Коммерсант», разъяснения полиции содержатся в ответе МВД эксперту, члену рабочей группы ОНФ по защите прав автомобилистов Григорию Шухману. Он обратился в Госавтоинспекцию по следам широко обсуждавшихся в СМИ и соцсетях случаев, когда водители получали несколько штрафов фактически за одно нарушение. Так, в июле один из водителей получил по почте два постановления после поездки по трассе М11: одно – за превышение скорости в конкретный момент времени под камерой, второе – за превышение средней скорости на участке между двумя комплексами (впоследствии Минтранс области признал сбой софта).

«В случае одновременной фиксации правонарушения средством автоматической фиксации, основанном на принципе измерения моментальной скорости, входящем в состав средства измерения, основанного на определении скорости транспортного средства на протяженном участке, считаем возможным для привлечения к ответственности применение только одного из принципов измерения скорости движения», – говорится в ответе МВД Григорию Шухману.