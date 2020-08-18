Экс-сотрудника ЦРУ обвинили в шпионаже в пользу Китая

В США разоблачили 67-летнего экс-сотрудника Центрального разведывательного управления (ЦРУ), больше десяти лет шпионившего в пользу Китая.

Речь идет о гражданине США Александре Юк Чин Ма. Согласно судебным документам, в ЦРУ он работал с 1982 по 1989 год. После отставки уехал жить и работать в Шанхай, вернулся в США в 2001 году, передает Deutsche Welle.

В 2004 году подразделение ЦРУ в столице штата Гавайи Гонолулу взяло его на работу в качестве лингвиста, переводившего документы с китайского языка.

Он обвиняется в шпионаже за вознаграждение: утверждается, что впервые он получил 50 тыс. долларов в 2001 году от представителя разведки Пекина за первый массив данных.

Впоследствии такая схема повторялась регулярно на протяжении десяти лет, а вознаграждения не ограничивались деньгами – в частности, упоминается набор клюшек для гольфа.

Задержанному грозит пожизненное заключение. Кроме того, аналогичные преступления совершал и родственник обвиняемого, также служивший в ЦРУ.

Ранее Агентство национальной безопасности и Федеральное бюро расследований Соединенных Штатов обвинило Главное управление российского Генштаба в создании программы для шпионажа «Дроворуб».