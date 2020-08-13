Спецслужбы США обвинили ГРУ в создании шпионской программы «Дроворуб»

Агентство национальной безопасности и Федеральное бюро расследований Соединенных Штатов обвинило Главное управление российского Генштаба в создании программы для шпионажа «Дроворуб».

Никаких доказательств при этом американские спецслужбы не привели, передает РИА «Новости».

Как утверждается в их заявлении, вредоносная программа предназначена для операционной системы Linux, внедряет «подразделение 26165 85-го Основного центра специальных служб Главного управления Генштаба России, которое в частном секторе называют Fancy Bear, Strontium или APT 28».

По информации АНБ и ФБР, «оказавшись на компьютере жертвы», «Дроворуб» дает возможность прямой коммуникации с инфраструктурой контролирующего сервера, который, в свою очередь, находится под контролем сторонних деятелей.

Таким образом, программа дает возможность скачивать и загружать файлы, выполнять заданные команды, перенаправлять трафик на другие хосты сети и реализовывать технику избежания обнаружения, заявляют эксперты служб.

"Дроворуб" является угрозой системам национальной безопасности, Пентагона и основным клиентам оборонной промышленности, которые используют систему Linux", - заключили авторы заявления.

Ранее германское издание Spiegel написало о якобы имевшей место российской хакерской атаке, в результате которой в 2015 году будто бы была скопирована переписка канцлера ФРГ Ангелы Меркель. В публикации утверждается, что хакеры заполучили доступ к компьютеру канцлера в ее офисе в бундестаге.

Российская сторона неоднократно отвергала подозрения в причастности к хакерским нападениям. Ни одно из силовых ведомств ФРГ никогда не предоставляло никаких доказательств в поддержку версии СМИ о связях киберпреступников с Москвой. Более того, официальные лица в Германии признавали отсутствие доказательств того, что киберпреступления могут быть связаны с Россией.