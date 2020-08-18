В России подтвердили 4,7 тыс. новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 4748 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах, из них 1377 случаев (29,0%) не имели клинических проявлений болезни.

Всего в стране зарегистрировано более 932 тыс. случаев заболевания.

По сообщению оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в Telegram, наибольшее число вирус-положительных пациентов за сутки зарегистрировано в Москве – 693, Санкт-Петербурге – 157, Свердловской области – 149.

Накануне, 17 августа, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 4892. Таким образом, число новых случаев за сутки уменьшилось на 144.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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